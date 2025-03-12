В Омске после смерти девочки из-за простуды возбудили уголовное дело
СК проверит омских медиков после смерти школьницы от осложнений при простуде
Фото: [Медиасток.рф]
СК по Омской области возбудил уголовное дело из-за смерти девочки с тяжелым течением простуды.
Следователям пожаловались родители погибшей школьницы. Они сообщили, что 6 марта у дочери сильно повысилась температура, однако врачи не стали ее госпитализировать, а отправили домой. Амбулаторное лечение не помогало. Спустя несколько дней девочка скончалась от осложнений, вызванных простудой.
Теперь СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования проверят, по какой причине медики отказались лечить девятиклассницу в стенах больницы.
Как выяснили журналисты «Инфо24», девочка была волонтером и активно занималась творчеством, в том числе играла в школьном театре.
Ранее сообщалось, что в Московской области выросло число жертв атаки беспилотников.