В Омске предупредили о схеме обмана в чатах для отдыхающих в Таиланде

Отделение Банка России по Омской области выступило с предостережением для путешественников, планирующих отдых за рубежом. Как стало известно в четверг, злоумышленники освоили новую схему обмана, проникая в популярные туристические чаты и сообщества, где россияне обсуждают поездки в Турцию, Таиланд и другие востребованные направления.

Аферисты действуют по отработанному сценарию: они размещают заманчивые объявления об экскурсиях, трансферах, аренде жилья или обмене валюты непосредственно в групповых беседах либо атакуют участников через личные сообщения. Для усиления правдоподобности мошенники нередко копируют учетные записи администраторов сообществ или маскируются под известные сервисы бронирования.

Главная приманка, на которую ведутся доверчивые соотечественники, — обещание максимально выгодных тарифов и, что особенно соблазнительно, возможность рассчитаться в рублях переводом на российскую карту или через Систему быстрых платежей. Регулятор напоминает: такие транзакции проводятся мгновенно и не подлежат отмене, а найти преступников, орудующих за пределами страны, практически нереально.

В ведомстве сформулировали ряд рекомендаций, позволяющих минимизировать риски и не омрачить долгожданный отпуск. Эксперты настаивают на использовании исключительно проверенных площадок для бронирования и категорически не советуют откликаться на предложения незнакомцев в онлайн-чатах. Для обмена валюты следует обращаться либо к отельному гиду, либо в официальные обменные пункты, предварительно позаботившись о запасе наличных средств.

Кроме того, специалисты советуют заранее уточнять, функционируют ли в выбранной стране карты российских платежных систем, и снимать деньги исключительно в банкоматах, установленных в отделениях банков, крупных торговых центрах или на территории гостиниц — там вероятность столкнуться со скимминговым оборудованием существенно ниже. Представители Банка России подчеркивают: доверять незнакомцам в интернете недопустимо, даже если те представляются именами солидных организаций.

