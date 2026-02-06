В Омске школьник выпал из окна третьего этажа

В Омске врачи борются за жизнь подростка, выпавшего из окна третьего этаже в школе. По информации регионального министерства здравоохранения, мальчика находится в реанимационном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в школе №86, расположенной в микрорайоне Нефтяники. Восьмиклассник выпал из окна. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.

Что стало причиной трагедии, неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних. По данным портала «Омск-информ», пострадавший мог подвергаться травле со стороны сверстников. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в саратовской школе ученики избили в раздевалке девочку. Ее родители пожаловались на бездействие администрации учебного заведения.