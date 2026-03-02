В поликлинике Ульяновска появятся аппараты для диагностики депрессии и стресса

В Ульяновской области продолжают развивать систему профилактической медицины. По информации ul.kp.ru, сейчас в регионе работают пять центров здоровья для взрослых, которые созданы на базе обычных поликлиник.

Отмечается, что все услуги в таких учреждения оказывают бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Это значит, что любой желающий может прийти, проконсультироваться с врачом, пройти обследование и получить персональную программу по здоровому образу жизни.

В 2026 году центры планируют принять больше 10 тыс. человек. Но чтобы помощь была качественной, нужно современное оборудование. Поэтому в регионе продолжают дооснащать больницы по национальному проекту.

Один из таких центров — при поликлинике № 5 на бульваре Пензенский — скоро получит новую технику. Там появятся специальные аппараты для оценки психоэмоционального состояния. Они помогут врачам вовремя заметить у пациента признаки депрессии или сильного хронического стресса.

Проблема в том, что многие даже не подозревают, что их усталость и апатия — это не просто плохое настроение, а болезнь, которую нужно лечить.

Кроме того, в поликлинику закупят аппарат для определения эластичности сосудов. Это позволит на ранних стадиях выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь если сосуды теряют гибкость, это прямой путь к инфарктам и инсультам.

Теперь у жителей Ульяновска появится возможность проверить не только физическое, но и ментальное здоровье, не выходя из привычной поликлиники и совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что больницы Подмосковья получат 110 единиц оборудования для реабилитации.