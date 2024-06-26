В Омской области мужчина поплатился за риск на котловане жизнью

Пожилой мужчина решил искупаться с друзьями в неположенном месте и пожалел. Его тело пытаются достать спасатели, пишет gorod55.ru .

64-летний мужчина отправился отдыхать на котлован, где было запрещено купание. В ходе гуляний сибиряк решил освежиться в воде, что стало фатальной ошибкой. Как выяснилось, пенсионеру стало плохо в процессе плавания, он не смог доплыть до берега и ушел ко дну.

Спасатели проводят все необходимое для извлечения тела пожилого мужчины из воды.

В очередной раз жителям напомнили, что купаться в не предназначенных для этого местах нельзя. Также не стоит лезть в воду в состоянии опьянения и при противопоказаниях. Перепады температур могут серьезно ударить по сердцу и привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе утонули двое детей за одни сутки. Один из них был под присмотром взрослых.