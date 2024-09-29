В Омской области подросток погиб во время экстремальной поездки
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В Омской области в ходе ДТП погибла 16-летняя девушка на мопеде, сообщает VSE42.Ru.
По предварительным данным, девушка выезжала на встречную полосу движения на мопеде. В какой-то момент она совершила неудачный маневр и задела внедорожник. От удара двухколесный транспорт отлетел вместе с подростком. Она вылетела под фуру, и разбилась: травмы оказались несовместимы с жизнью.
Правоохранители проверяют инцидент, выясняют все обстоятельства и детали случившегося.
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