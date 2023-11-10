В Омской области утвердили план по восстановлению спортивной инфраструктуры в селах к 2028 году
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План мероприятий данной программы, что разработана по поручению губернатора, утвержден правительством Омской области. Об этом также пишет KP.RU.
Виталий Хоценко, являясь главой региона, опубликовал на странице соцсетей свежую запись. Там он заявил о том, что на ближайшие годы (2024-2028 гг.) в муниципальных районах запланировали комплексное развитие спортивной инфраструктуры.
Сообщается, что в рамках этого предстоит отремонтировать двенадцать стадионов, построить двадцать четыре крытых хоккейных корта, а также оборудовать или модернизировать двадцать пять футбольных полей.
В правительстве отметили, что все вышеперечисленное является центром притяжения жителей муниципалитетов. Там проводятся сельские мероприятия, включая соревнования и праздники. Улучшение спортивной инфраструктуры, в свою очередь, повысит качество жизни людей, ведь на этих объектах проходят не только значимые события, но и обычные тренировки.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковной Балашихе стартовал уникальный спортивный проект.