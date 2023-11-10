В Омской области утвердили план по восстановлению спортивной инфраструктуры в селах к 2028 году

План мероприятий данной программы, что разработана по поручению губернатора, утвержден правительством Омской области. Об этом также пишет KP.RU .

Виталий Хоценко, являясь главой региона, опубликовал на странице соцсетей свежую запись. Там он заявил о том, что на ближайшие годы (2024-2028 гг.) в муниципальных районах запланировали комплексное развитие спортивной инфраструктуры.

Сообщается, что в рамках этого предстоит отремонтировать двенадцать стадионов, построить двадцать четыре крытых хоккейных корта, а также оборудовать или модернизировать двадцать пять футбольных полей.

В правительстве отметили, что все вышеперечисленное является центром притяжения жителей муниципалитетов. Там проводятся сельские мероприятия, включая соревнования и праздники. Улучшение спортивной инфраструктуры, в свою очередь, повысит качество жизни людей, ведь на этих объектах проходят не только значимые события, но и обычные тренировки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковной Балашихе стартовал уникальный спортивный проект.