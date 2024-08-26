В омскую больницу поступили семь человек после пожара на НПЗ

Семь жителей Омской области госпитализированы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в регионе. Все пострадавшие находятся в БСМП-1. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

На месте чрезвычайного происшествия находится министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

В районе трех часов дня по местному времени на омском НПЗ раздался взрыв. К настоящему времени площадь пожара составляет более 1 тыс. кв.м. На месте работают 52 специалиста МЧС и 15 единиц техники.

Ликвидация пожара продолжается. По факту возгорания началось уголовное производство о «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее сообщалось о том, что обломки беспилотника вызвали пожар и взрыв в Воронежской области.