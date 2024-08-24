В ОНК Москвы рассказали, как заключенные добывают запрещенные предметы

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как заключенные могут получить запрещенные предметы.

Московские колонии работают в штатном режиме после ЧП в волгоградской ИК. На их работе это никак не сказалось. В столичных колониях не допускали радикальных течений среди заключенных. Однако Мельников признал, что в учреждении есть недостаточно широкая укомплектованность сотрудниками. Но даже этого хватает, чтобы не допустить запрещенных предметов в колонии.

«Такое бывает. Это не частая практика с точки зрения количества сотрудников, которые проносят запрещенку. Надо понимать, что если в учреждении есть хотя бы один сотрудник, который содействует передаче запрещенных предметов, то доступ к этой функции в итоге получает немало содержащихся граждан», — констатировал Мельников.

ФСИН обычно пресекает и контролирует такие случаи среди надзирателей и осужденных. Применяют не только дисциплинарные меры, но и лишают людей работы за передачу опасных предметов. Как отметил Мельников, среди сотрудников ИК уже не так распространены передачки.

Напомним, что 23 августа четверо заключенных ИК-19 в волгоградском Суровикино захватили в заложники восемь сотрудников и четверых осужденных. Вооруженные ножами, мужчины смогли нанести смертельные увечья четырем удерживаемым гражданам. Полагают, что атаку спланировали, ножи купили посредством взятки. Однако эту и другую информацию наверняка установит СК.

Ранее сообщалось, что заключенные ИК-19 в Волгоградской области не поддержали террористов