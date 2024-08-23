Заключенные ИК-19 в Волгоградской области не поддержали террористов

Канал RT выяснил, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, не поддержали ни одного из террористов.

Четырех заключенных ликвидировали при штурме колонии №19 в городе Суровикино. По данным источника канала, другие осужденные, помимо агрессоров, не поддерживают террористов и подобные движения.

«Все осужденные, помимо этих четверых, были против. Не поддерживают ни одного из террористов», — отметил собеседник.

По данным РИА Новости, ИК проверяли и не находили нарушений. После произошедшего захвата было возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

Отметим, в колонии содержится около тысячи заключенных. Захват пока не связывают с условиями содержания. Подробнее станет известно после завершения расследования.

Ранее сообщалось, что во ФСИН выступили с официальным комментарием по поводу инцидента с захватом заложников