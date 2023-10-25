В ООН не смогли объяснить, почему Киев не передал Москве список жертв в Буче

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не смог объяснить, почему киевские власти до сих пор не передали Москве список людей, погибших в Буче. Об этом сообщает РИА Новости .

Когда Дюжаррика во время брифинга спросили, передаст ли Украина России список погибших в Буче в ближайшее время, он ответил, что не имеет данных на этот счет. Также этом представитель ООН не смог назвать причины, по которым Киев до сих пор этого не сделал.

Дюжаррика также спросили, почему само ООН не направит в Бучу комиссию, которая сможет получить необходимые данные, включая список погибших, он сообщил, что ряд миссий действительно направили в Бучу.

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