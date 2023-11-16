В ООН посчитали, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к геноциду палестинцев

Специалисты ООН выступили с докладами, в которых сообщили, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке может привести к геноциду палестинцев. Подробности рассказало РИА Новости .

Эксперты указали в докладе, что обеспокоены нежеланием Израиля согласиться с просьбами прекратить огонь, так как невозможность остановить конфликт может обернуться геноцидом. Также в документе указано на опасные и негуманные речи представителей израильской власти, призывающие к уничтожению населения в секторе Газы, зачистке и изгнанию палестинцев.

В докладе специалисты призвали оперативно разобраться с конфликтом и приложить все дипломатические усилия для урегулирования ситуации. Рекомендуется развернуть международные военные точки под контролем ООН на территории Палестины, запретить поставки оружия обеим сторонам и завершить конфликт.