В ОП поддержали идею введения семейного налогообложения

В Общественной палате (ОП) РФ поддержали инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по введению механизма семейного налогообложения. Об этом в ходе круглого стола «Гражданское общество в Год семьи: итоги и продолжение» сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС.

По его словам, нынешняя налоговая система не учитывает разные финансовые нагрузки на семьи с детьми и без детей.

«Они правильную вещь сказали по налогам. Надо налоги распределять на семью, делить на всех детей», — сказал Гриб.

Он также акцентировал внимание на том, что семьи с детьми, сталкивающиеся с гораздо более высокими расходами, платят такие же налоги, как и бездетные семьи.

РСПП ранее предложил вводить налог на доходы с учетом семейного статуса граждан и наличия несовершеннолетних детей. Основная идея заключается в том, что доходы семьи должны делиться на всех ее членов при расчете налоговой ставки.

В качестве примера РСПП привел ситуацию, когда семья состоит из двух работающих супругов и двух несовершеннолетних детей. В таком случае совокупный доход родителей суммируется и делится на четверых членов семьи. Таким образом, государство учитывает семейную структуру и перераспределение дохода при определении налоговой ставки, что, по мнению инициаторов, должно привести к более справедливому взиманию налогов.

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