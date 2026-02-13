В ОП РФ разъяснили, когда лайки под постами иноагентов грозят ответственностью

Отметки «нравится» и просмотры публикаций, размещенных иностранными агентами, сами по себе не образуют административного или уголовного правонарушения. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.

По его разъяснению, в российском законодательстве отсутствует отдельная норма, предусматривающая наказание за лайки или факт просмотра материалов, опубликованных лицами со статусом иноагента. Сам этот статус, как отметил эксперт, не создает состава правонарушения для обычных пользователей социальных сетей.

В то же время он указал, что пользовательская реакция в интернете в ряде случаев может рассматриваться судами как значимое действие — однако только в рамках других правовых составов. Ключевое значение имеет содержание публикации и общий контекст. Если материал содержит признаки экстремизма или направлен на дискредитацию Вооруженных сил РФ, поддержка такого контента может повлечь ответственность по соответствующим статьям.

Эксперт привел пример судебной практики, когда житель Мурманской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за одобрительные комментарии под роликами, размещенными иностранными агентами и признанными дискредитирующими армию. В этом случае, по его словам, основанием для наказания стало не упоминание иноагента, а характер самих материалов и публичное выражение поддержки.

Он подчеркнул, что аналогичный подход применяется и к экстремистским публикациям и другим видам запрещенного контента: ответственность возникает именно из-за содержания и распространения таких материалов. Поддержка и продвижение экстремистских сообщений, в том числе через реакции и репосты, подпадает под действующие нормы законодательства.

Ранее сообщалось, что фраза «у меня нет пары» лечит лучше, чем поиск любви.