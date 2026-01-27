В Орехово-Зуевском округе продолжают поэтапную уборку снега

В Орехово-Зуевском городском округе продолжается расчистка территорий после обильных снегопадов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава округа Руслан Заголовацкий, в работу включены не только городские улицы, но и деревни, а также частный сектор.

Руководитель муниципалитета отметил, что при текущих погодных условиях направить технику одновременно на полную уборку всех дорог и дворов невозможно, поэтому коммунальные службы действуют по установленным приоритетам. В первую очередь очищаются участки с повышенной опасностью, дороги с интенсивным автомобильным движением, автобусные маршруты, основные городские магистрали, а также дороги внутри населенных пунктов, подъезды к садовым товариществам и сельские трассы.

В администрации округа подчеркнули, что работы ведутся последовательно, и по мере возможности техника будет направляться на все оставшиеся территории. Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, заверив, что уборка охватит весь округ.

