В Орехово-Зуевском округе отремонтируют здание Демиховского лицея

На следующей неделе в Орехово-Зуевском округе стартуют работы по капитальному ремонту здания начальной школы Демиховского лицея.

В сентябре этого года подрядчик завершил ремонт корпуса, в котором учатся старшие классы.

Пока идет ремонт здания начальной школы, занятия для учеников 1-2 классов будут проходить в корпусе, где учатся старшеклассники, а для 3-4 классов — в корпусе №4.

В следующем года в Орехово-Зуевском районе продолжат обновлять образовательные учреждения.

Так, в 2025 году планируется отремонтировать МОУ СОШ № 17 (корпус школы в деревне Малая Дубна, д. 17Б), МОУ Авсюнинская СОШ (корпус школы, поселок Авсюнино, ул. Ленина, д. 12А), МОУ Ильинская СОШ (корпус школы в селе Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 3).

Ранее сообщалось о том, что вопросы капитального ремонта Голицынской школы №1 обсудил Андрей Иванов с родителями учеников.