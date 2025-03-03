В Оренбурге устроили облаву на студии с веб-проститутками

Задержанными стали девушки от 20 до 25 лет: это три сотрудницы веб-студии и одна организаторша незаконной деятельности. Молодые веб-проститутки вели эротические трансляции в режиме онлайн, а также исполняли желания клиентов удаленно за дополнительную плату, в том числе с применением игрушек для взрослых.

Во время обысков силовики проверили технику, включая ПК и мобильные телефоны. С места также изъяли студийный свет, а также атрибуты для эфиров, включая игрушки.

Открытие и организация веб-студии — уголовно наказуемо. После задержаний девушек было возбуждено дело по УК РФ о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Все вебкамщицы находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО нарвался на мошенников во время поиска интимной услуги.