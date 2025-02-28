Житель ЯНАО остался без секса и денег из-за мошенников

Житель Надыма (ЯНАО) искал близости, но нарвался на аферистов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Кибер Ямал».

Желание удовлетворить сексуальную потребность привело надымчанина в ловушку к мошенникам. Мужчина нашел в интернете сайт, где оформил заветную услугу, а вскоре с ним связался администратор и заявил о поломке сервиса. Тогда северянина попросили вновь провести оплату, чтобы якобы получить доступ.

В результате аферисты, сыграв на слабостях мужчины, выманили у него 75 900 руб. Никакого интима, ожидаемо, не состоялось. Обращался ли обманутый горожанин в полицию, не уточняется.

Схема не новая: ранее житель Кузбасса лишился еще большей суммы в попытках вызвать проститутку.