Житель ЯНАО остался без секса и денег из-за мошенников
Надымчанин лишился более 70 тыс. руб. в поисках интимной услуги
Фото: [unsplash.com]
Житель Надыма (ЯНАО) искал близости, но нарвался на аферистов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Кибер Ямал».
Желание удовлетворить сексуальную потребность привело надымчанина в ловушку к мошенникам. Мужчина нашел в интернете сайт, где оформил заветную услугу, а вскоре с ним связался администратор и заявил о поломке сервиса. Тогда северянина попросили вновь провести оплату, чтобы якобы получить доступ.
В результате аферисты, сыграв на слабостях мужчины, выманили у него 75 900 руб. Никакого интима, ожидаемо, не состоялось. Обращался ли обманутый горожанин в полицию, не уточняется.
Схема не новая: ранее житель Кузбасса лишился еще большей суммы в попытках вызвать проститутку.