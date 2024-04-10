В Оренбурге зафиксировали рекордно высокий уровень воды в реке Урал

10 апреля в Оренбурге был зафиксирован рекордный уровень воды в реке Урал за всю историю наблюдений. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства.

В среду уровень воды в Урале вырос еще на 44 сантиметра, достигнув отметки в 10,22 метра. По данным местных властей, этот показатель стал рекордным, однако он продолжает расти. На вечер среды в зоне подтопления до сих пор находятся 12187 жилых домов, а также 14263 приусадебных участка. Всего были эвакуированы 7457 человек, среди которых 1982 несовершеннолетних. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 1493 человека, в том числе и 257 детей. Из-за паводка в 6 населенных пунктах региона используют 17 резервных источников снабжения электроэнергией.

Ранее мы писали о том, что в Орске на одном из затопленных участков мужчина ловил рыбу и давал рекомендации о том, какую наживку лучше всего использовать.