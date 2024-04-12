В Оренбургской области из зоны затопления эвакуировали больше 13 тысяч человек

Свыше 13 тысяч человек были вывезены из затопленных домовладений и приусадебных участков в Оренбургской области. Такая цифру озвучило региональное правительство на официальной странице.

Согласно приведенной информации, в общей сложности был эвакуирован 13251 человек, среди которых 3567 несовершеннолетних, а также 192 человека, имеющие ограничения по здоровью. В настоящее время 43 пунктах временного содержания размещены 1239 жителей региона, среди которых есть 234 ребенка. Сообщается, что для людей созданы все нужные условия, а также организовано трехразовое питание. Также региональные власти заявляли о том, что вода затопила около 12 тысяч жилых строений, а также свыше 16,5 тысячи приусадебных участков.

Ранее мы писали том, что в Орске 84-летняя пенсионерка несколько часов стояла в ледяной воде и ждала помощь. В итоге она получила сильное обморожение.