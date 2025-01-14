В Оренбургской области пожар в доме унес жизни двух детей

В ГУ МЧС по Оренбургской области рассказали про смертельный пожар в доме в поселке Каргала.

По информации ведомства, шестеро детей оказались в частном доме, где начался пожар. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, но еще двое малолетних не успели покинуть опасные помещения. После тушения пожара специалисты нашли тела двух юных жертв.

Выживших детей передали медикам. Также сообщается, что на месте ЧП работают психологи от МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Выясняются причины возгорания.

По предварительной информации, компания детей находилась в доме без присмотра взрослых. Являются ли ребята родственниками не уточняется.

Ранее сообщалось, что тулячка рассказала подробности о возгорании военного госпиталя.