В Орле прошел областной конкурс на лучшее качество хлебобулочных и молочных изделий под названием «Орловское качество – 2024». Мероприятие организовано Кластером пищевой и перерабатывающей отрасли и состоялось в «Точке кипения» ОГУ им. И.С. Тургенева в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщил портал «Мк.ru».

В процессе круглого стола участники обсуждали важные вопросы, касающиеся качества и безопасности продуктов питания.

А также стратегии для повышения конкурентоспособности местного сектора пищевой промышленности. В ходе обсуждений особое внимание уделялось адаптации продуктов под индивидуальные запросы потребителей.

По завершении мероприятия прошло торжественное награждение победителей конкурса. Лучшие производители хлебобулочных и молочных изделий были удостоены дипломов и кубков.

Данное событие стало значимым шагом для укрепления позиций орловских производителей на рынке и повышения стандартов качества продукции.

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