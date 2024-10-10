В открытый доступ выложили данные клиентов «Бургер Кинга»

В открытым доступе оказались данные клиентов сети быстрого питания «Бургер Кинг», информирует сервис по поиску утечек данных и мониторинг даркнета Dlbi.

Отмечается, что всего в базе данных находится более 5,6 млн строчек с данными покупателей, включая номера телефонов, пол, даты рождения, предпочтения и даты заказов. Предположительно, эта информация с 2018 по 2024 годы была взята из мобильных приложений.

Представители ресторанов быстрого питания пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

В марте 2022 года инфраструктура российского представительства компании «Бургер Кинга» подверглась атакам. Отмечалось, что злоумышленники несколько дней атаковали сайт и инфраструктуру мобильного приложения Burger King. Все это произошло на фоне начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что в России заработало приложение Discord без VPN.