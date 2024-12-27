В отношении главы Минсельхоза Бурятии Дареева возбудили дело за злоупотребление полномочиями

В отношении заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале пресс-службы республиканского управления МВД РФ.

В минувший четверг, 26 декабря, Дареев был задержан, предварительно, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. „е“ ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-розыскных и следственных действий были выявлены случаи, когда Дареев злоупотреблял своими служебными полномочиями из личной выгоды. В настоящее время проводится расследование.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному министру меры пресечения на время следствия.

Ранее сообщалось, что Басманный суд в Москве наложил арест на 11 участков земли в рамках уголовного дела против Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны, который подозревается в совершении коррупционных преступлений.