В отношении пилота возбуждено уголовное дело за повреждение самолета на 49 млн рублей

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали о заведении уголовного дела, о чем также пишет «Газета.ру» .

Согласно версии следствия, еще в августе настоящего года воздушное судно совершило посадку в Международном аэропорту города Сочи. Известно, что пилот самолета решил не дожидаться сообщения диспетчера об установке колодок и подаче трапа. Он снял воздушное судно со стояночного тормоза, не подозревая о последствиях своих действий. Сообщается, что из-за этого самолет покатился вперед и столкнулся с пассажирским трапом.

В целях установки размера нанесенного ущерба была проведена экспертиза. Благодаря ей удалось выяснить, что стоимость восстановления самолета составляет почти 50 млн рублей. Также сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установки обстоятельств инцидента. А в отношении пилота возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее Росавиация назвала несколько причин посадки борта «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском. Одной из них стала нехватка топлива.