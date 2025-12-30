В ожидании чуда: красноярская мэрия превратила задержку с зажжением елки в трогательный момент

В Красноярске торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке прошла не совсем по плану. Символ праздника, установленный в Татышев-парке, включился с ощутимой задержкой.

Как сообщает издание «Подъем», в момент запуска праздничной иллюминации возникла техническая неполадка, из-за которой гирлянды загорелись не сразу. Однако в городской администрации инцидент прокомментировали не как досадную оплошность, а как трогательный момент. Там заявили, что пауза в ожидании чуда сплотила тысячи красноярцев, собравшихся на церемонию.

«Этот момент стал, наоборот, очень душевным и объединяющим, когда все, кто пришел, а это не одна тысяча красноярцев, желали, чтобы елочка зажглась. И она когда зажглась, все радовались еще больше», — рассказали в мэрии.

По словам властей, сбои были техническими и не носили критического характера. Сейчас праздничная иллюминация на главном дереве города работает стабильно и без перебоев.