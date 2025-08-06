В Пакистане ледник раскрыл тайну 28-летней давности

В Пакистане обнаружили тело мужчины, пропавшего 28 лет назад — ледник сохранил его почти в идеальном состоянии. Об этом сообщает BBC.

В отдаленном районе Кохистан на севере Пакистана пастух наткнулся на человеческое тело, которое ледник скрывал почти три десятилетия. Одежда и личные вещи погибшего остались практически нетронутыми. Среди находок оказалось удостоверение личности — оно помогло установить, что мужчину звали Насируддин.

Он исчез в июне 1997 года во время снежной бури, сорвавшись в ледниковую трещину. Тогда Насируддин вместе с братом Катируддином отправился в горы верхом на лошади после семейного конфликта. Когда братья достигли пещеры, Насируддин вошел внутрь и не вернулся. Катируддин безуспешно пытался его найти и даже организовал поиски, но следы мужчины затерялись среди снегов.

Теперь, спустя 28 лет, изменение климата сыграло роль детектива. Из-за сокращения снежного покрова ледники в регионе тают быстрее, обнажая то, что веками скрывалось под толщей льда. Именно так и была раскрыта тайна исчезновения Насируддина.

У погибшего остались жена и двое детей. Местные власти подтвердили личность мужчины и связались с его родственниками.

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