В палату к больному — в любое время: в России могут разрешить круглосуточное присутствие родных в больницах

Министерство здравоохранения РФ выступило с рядом важных инициатив, направленных на изменение правил работы медицинских учреждений и расширение помощи отдельным категориям граждан.

Как пишет портал ProKazan, основные предложения содержатся в проекте Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год.

Одно из ключевых нововведений касается прав родственников пациентов. Минздрав предлагает законодательно закрепить возможность их круглосуточного присутствия в стационарах.

Близким и законным представителям пациентов разрешат оставаться в больнице при условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований учреждения.

Еще одной значимой инициативой стало предложение об изменении системы закупок жизненно важных лекарств. Минздрав считает целесообразным организовать совместные закупки противоопухолевых препаратов федеральными и региональными органами управления здравоохранением в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Отмечается, что это должно повысить эффективность и обеспечить равный доступ к терапии для онкологических пациентов по всей стране.

