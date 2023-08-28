В память о лидерах «Вагнера»: в Туапсе открыли мемориал в честь погибших Уткина и Пригожина

Скорбящие по Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину «вагнеровцы» поставили монумент в Туапсе. Огромный камень снабжен надписью: «Не забудем». В рамках стоят фотографии главных вдохновителей «музыкантов» и эмблема ЧВК. Люди принесли к месту памяти свечи и венки.

В июле здесь установили «Смерч журавлей», который посвящен погибшим участникам спецоперации. Он изображает клин из 270-ти кованых птиц, который по спирали уходит в небо. Среди стаи встречаются то скрипки, то руки с гранатами. Теперь рядом есть и мемориал главным лицам ЧВК.

Фото: [ Социальные сети. Кадр из видео ]

Никита Костин (имя изменено — Прим. ред.) уже отслужил свой контракт с ЧВК «Вагнер» и с большим уважением относится к основателям компании.

«У нас многие до сих пор не верят в гибель Пригожина и Уткина. Наши «музыканты» сочинили песню, посвященную трагедии в небе над Тульской областью, в которой простились с жизнью первые номера — главные «оркестранты». По нашим чатам разошелся клип с этой песней», — рассказывает Костин журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стихийные мемориалы появляются по всей стране: в Красноярске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Белгороде у памятника погибшим героям локальных войн появились портреты Пригожина и Уткина. Туда все еще несут цветы. Также там оказались две кувалды, на которых написано: «Груз 200, мы вместе». В Москве люди несут цветы к железной ограде на Варварке, в центре столицы, между колокольней Знаменского монастыря и церковью Максима Блаженного.

Ранее мы писали, что личности десяти погибших из-за крушения частного самолета в Тверской области установлены.