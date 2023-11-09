В память о погибших при взрыве у АЗС в Махачкале установят мемориал
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В пригороде Махачкалы будет установлен мемориал в память о тех, кто в августе погиб при жестком взрыве у АЗС в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы Дагестана.
Сергей Меликов уточнил это на встрече с жительницей, у которой в результате ЧП погибли сразу восемь членов семьи. Женщина отметила, что выплаты она получила в полном объеме, а после попросила высадить деревья и установить мемориальную плиту.
Меликов пообещал оказать поддержку и разбить на указанной территории парк.