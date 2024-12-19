В Париже автомобиль насмерть сбил российскую модель и телеведущую Светлану Савицкую

Российская модель Светлана Савицкая погибла в ходе произошедшего накануне в Париже дорожно-транспортного происшествия. Об трагическом событии со ссылкой на близкое окружение девушки пишет издание StarHit.

По словам знакомой Савицкой, трагедия произошла из-за столкновения двух автомобилей, один из которых наехал на российскую модель. Наезд оказался для россиянки фатальным: она скончалась от полученных травм.

«Один из них свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — приводит издание слова знакомой модели.

Сообщается, что произошедшее сильно потрясло друзей и близких Савицкой. Модели и телеведущей было всего 34 года. По предварительной информации, с Савицкой простятся в следующий понедельник, 23 декабря. Панихида и похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище в 11:00.

Светлана Савицкая была вела модельную деятельность не только у себя на родине, но и активно снималась за рубежом в таких влиятельных в мире моды изданиях, как Glamour, L’Officiel и Bazaar.

Ранее сообщалось, что актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет.