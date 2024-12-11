В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Триумфальную арку

В Париже объявили эвакуацию людей с территории Триумфальной арки после анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом сообщила газета Parisien.

Отмечается, что информация об угрозе подрыва появилась в среду, 11 декабря, около 11:00 по местному времени. В связи с этим полиция города оперативно установила оцепление вокруг знаменитого монумента и части Елисейских полей для обеспечения безопасности граждан.

На месте происшествия работали военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle. Мэр VIII округа Парижа Жанна д'Отесерр сообщила, что на место также была направлена кинологическая группа для проверки ситуации.

На данный момент вероятность реальной угрозы взрыва не установлена. Власти продолжают работать над обеспечением безопасности и выяснять все обстоятельств инцидента. Полиция призывает граждан оставаться спокойными и следовать указаниям правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, из-за чего пострадали два человека.