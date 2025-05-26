В Париже проходят протесты фермеров против политики правительства

Во Франции фермеры приступили к протестным акциям. Они прибыли на тракторах в Париж, а также заблокировали несколько дорог в регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила газета Parisien.

Французские фермеры решили выйти на акции протеста против политики властей в сфере сельского хозяйства. Они начали блокировать дороги в столичном округе Иль-де-Франс. Фермеры прибегли к тактике «улитка», когда по трассе на малой скорости двигаются тракторы и тем самым серьезно затрудняют движение. У них в планах заблокировать таким образом движение на всех основных магистралях вокруг Парижа. В некоторых местах на дорогах устраивают баррикады.

Параллельно этому фермерские трактора прибыли в Париж к зданию Национального собрания, где идет рассмотрение закона о регламентировании сельского хозяйства. По утверждению протестующих, они уже полтора года ждут от правительства нужного им закона. Они сами поддерживают новый закон, но считают, что левые партии могут серьезно затруднить его принятие путем многочисленных поправок. Все протесты проводятся под эгидой крупнейших в сельскохозяйственной сфере профсоюзов.

Ранее сообщалось, что Париж снял ограничения по дальности тех вооружений, которые он передает Украине. Такие же меры предприняли ФРГ, Великобритания и США. Теперь Украина имеет право распоряжаться переданным ей оружием по собственному усмотрению. При необходимости ВСУ могут атаковать объекты, которые расположены в регионах России.