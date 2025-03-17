В Париже рассказали о сроках, в которые Дуров обязан вернуться во Францию

Стали известны сроки, в течение которых сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров должен вернуться на французскую территорию. По словам правоохранителей, его обязали приехать во Францию не позже 7 апреля. Об этом сообщило РИА Новости.

Дело против Дурова, которое было возбуждено французскими правоохранителями, продолжается, и по этой причине он временно выпущен из страны.

«Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей», — указали журналистам в прокуратуре Парижа.

Помимо этого, Дуров обязан отмечаться в полиции по месту своего жительства два раза в неделю.

Ранее по поводу своего отъезда из Франции высказался сам Дуров. Он подтвердил, что вернулся в Дубай. Дуров заявил, что ему пришлось там пробыть несколько месяцев из-за расследования, которое ведется по поводу «преступной деятельности», и поблагодарил всех судей и адвокатов, чьи действия помогли ему выехать из страны.