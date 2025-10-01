В парке «Дубрава» прошло торжественное вручение паспорта гражданина РФ 10-ти юным павловопосадцам

В праздничной церемонии приняли участие 10 юных жителей Павлово-Посадского городского округа. Заместитель главы муниципалитета Светлана Юрьевна Аргунова поздравила молодых людей и их родителей с новым более осознанным этапом в жизни.

«От имени главы Павлово-Посадского городского округа я поздравляю вас с очень важным и торжественным днем в вашей жизни. Днем, когда вы получаете документ гражданина Российской Федерации – паспорт. Это документ, который безусловно предполагает определенные права для вас, как граждан России, но и вместе с тем он предполагает ряд обязанностей. Самая главная ваша обязанность – это любовь и вера к своей Родине», — отметила Светлана Юрьевна.

В округе сложилась добрая традиция — вручение памятного общего фото с прошлой церемонии. В нынешний раз обладателем памятного снимка стал Илья Колупаев. В завершении мероприятия для передачи эстафеты сделали общее фото.

«Я желаю вам, чтобы документ, который вы сегодня получили, был для вас самым главным документом, который выражает не только принадлежность к нашему государству, но и любовь и уважение к своей стране, к своим родителям, к старшему поколению», — сказала Светлана Юрьевна.

Получение государственного документа — напоминание, что юные граждане теперь наделены новыми полномочиями и обязанностями.



Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде прошел прием жителей по индивидуальным запросам.