В парке Малевича в подмосковном Одинцово открылся каток
Фото: [Мария Шматкова]
Каток в парке Малевича в Одинцово официально открыт. Массовые катания доступны по будням и выходным, сообщает РИАМО.
Отмечается, что на катке установлено специальное оборудование, которое позволяет намораживать лед и поддерживать минусовую температуру. Также работает прокат коньков, где представлен весь размерный ряд, есть шкафчики для хранения личных вещей.
Для детей, которые неуверенно держатся на коньках, можно взять урок с тренером. Специалист обучит ребенка технике и научит чувствовать себя на льду максимально комфортно.
Уточняется, что по будням каток работает с 11:30 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 21:30.
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*Возрастное ограничение 3+