В парке Малевича в подмосковном Одинцово открылся каток

Каток в парке Малевича в Одинцово официально открыт. Массовые катания доступны по будням и выходным, сообщает РИАМО .

Отмечается, что на катке установлено специальное оборудование, которое позволяет намораживать лед и поддерживать минусовую температуру. Также работает прокат коньков, где представлен весь размерный ряд, есть шкафчики для хранения личных вещей.

Для детей, которые неуверенно держатся на коньках, можно взять урок с тренером. Специалист обучит ребенка технике и научит чувствовать себя на льду максимально комфортно.

Уточняется, что по будням каток работает с 11:30 до 21:00, по выходным — с 10:00 до 21:30.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-ооздоровительного комплекса «Молодежный».

*Возрастное ограничение 3+