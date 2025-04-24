В парламент Белоруссии внесли проект об амнистии по случаю 80-летия Победы

Правительство Белоруссии внесло в парламент проект закона, по которому в стране в честь 80-летия Победы будет проведена амнистия. Об этом сообщил «МК.РУ».

Издание сослалось на заявление пресс-службы белорусского президента. Лукашенко дал поручение правительству разработать и внести в парламент проект амнистии, которая приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Кабинет министров уже выполнил это поручение. Новая амнистия, уже пятая за пять последних лет, должна коснуться почти 8 тыс. человек.

По проекту, всем впервые судимым, и уже достигшим возраста 70 лет, наказание будет заменено на более мягкое, если они осуждены на срок в 6 лет и менее. Таких осужденных вместо пребывания в колонии переведут на ограничение свободы. Тем же, кто отправился в тюрьму за убийство по неосторожности, срок наказания сократят на один год.

Ранее сообщалось, что президенты Путин и Лукашенко утвердили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства. Им стал Сергей Глазьев, который ранее работал заместителем государственного секретаря. Лидеры двух стран уверены, что вклад Глазьева в развитие Союзного государства будет весомым.