В Пекине беспилотный китайский автомобиль загорелся во время поездки

В Пекине загорелся тестовый беспилотный автомобиль китайского производителя Pony.ai, который первым в стране получил разрешение на работу роботакси. Об этом портал «Куай кэцзи», сославшись на поступившую из компании информацию.

Ранее появились сведения о том, что беспилотник попал в ДТП в одном районов Пекина. Автомобиль наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги, а затем вспыхнул.

В компании заявили о том, что случились отклонения в работе транспортного средства, но сработала автоматическая система защиты и оно экстренно остановилось. Аварии удалось избежать, а на момент происшествия внутри не было пассажиров.

В связи с развитием искусственного интеллекта в недалеком будущем многие профессии станут для людей неактуальны. Например, в зоне риска окажутся таксисты и дальнобойщики.