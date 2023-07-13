В Пентагоне нашли предлог, чтобы никогда не поставлять F-16 Украине

Сложившиеся условия на Украине, когда контрнаступление ВСУ сильно буксует, нельзя считать подходящими для применения истребителей F-16, считают в Минобороны США.

По мнению начальника Оперативного управления Комитета начштабов ВС США, генерала Дугласа Симса, пока этот вопрос придется отложить на неопределенный срок.

«Нынешние условия на поле боя на Украине вероятно, не идеальны», - слова Симса приводит корреспондент газеты Politico Лара Селигман.

При этом представитель не стал исключать, что обстановка на украинском театре военных действий может поменяться, хоть это и сложно себе представить, так как ВС РФ располагают серьезными средствами ПВО, посетовал Симс.

«Изменить ситуацию на поле боя помогут танки M1 Abrams, поставка которых запланирована на Украину осенью этого года», - добавил американский генерал.

Ранее Пентагон признал контрнаступление ВСУ вялым и медленным.