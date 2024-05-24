В Пентагоне не стали комментировать сведения об атаках американскими ракетами Крыма

Пентагон в своем ответе на запрос РИА Новости отказался давать комментарии об атаках американскими ракетами ATACMS Крыма. В Минбороны США предложили обратиться с этим вопросом к Киеву.

23 мая Минобороны России докладывало о том, что над Крымом были ликвидированы три украинских ракеты ATACMS, а в небе над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата. Американское издание Wall Street Journal заявило, что ракеты должны были ударить по «коммуникационному центру сил противовоздушной обороны РФ в Алуште».

Как заявил информагентству в своем ответе официальный представитель Пентагона, Крым, по мнению США, является частью Украины. При этом спикер сказал, что власти Украины сами несут ответственность за свои поступки, поэтому обращаться надо к ним.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден не приедет в Швейцарию на конференцию по Украине.