В Пензенской области готовят «сюрприз» для землевладельцев

В Пензенской области назревают изменения, которые могут затронуть интересы владельцев земли сразу в двух районах, пишет портал Penza Post. Региональные власти рассматривают вопрос об установлении так называемого публичного сервитута.

Отмечается, что инициатором выступило ПАО «Россети Волга». Энергетикам нужен гарантированный доступ к объектам электросетевого хозяйства, расположенным в Лунинском и Никольском районах.

Публичный сервитут ограничивает права собственника земельного участка, но не для того, чтобы кого-то обидеть, а для общественных нужд. Например, чтобы проложить трубы, провести электричество, сохранить природные ресурсы или памятники культуры. Проще говоря, если государству или крупной компании нужно проложить коммуникации через чей-то участок, собственник обязан разрешить это, но в строго оговоренных рамках. Сервитут фиксируется официально и действует на законных основаниях.

В данном случае речь идет о доступе к линиям электропередач и другим объектам энергокомплекса. «Россети» должны иметь возможность проводить техническое обслуживание, ремонтировать сети и оперативно устранять аварии. Без публичного сервитута каждый выход на чужой участок приходилось бы согласовывать с владельцем.

Процедура установления сервитута четко прописана в Земельном кодексе. Сначала департамент имущественных отношений рассматривает заявку, потом выносится специальный акт органа исполнительной власти. В спорных случаях вопрос может решаться через суд.

Для Пензенской области электроэнергетика — важнейший сектор экономики. В регионе работают девять электростанций общей мощностью почти 390 мегаватт. Основная генерация сосредоточена на предприятиях ПАО «Т Плюс».

