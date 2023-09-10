«В перерывах между съемками»: герой романа Достоевского проголосовал в Звенигороде
Фото: [Никита Сморкалов/РИАМО]
Актер Егор Курышев пришел на избирательный участок в Звенигороде в старинном плаще-крылатке и цилиндре. Об этом сообщило РИАМО.
Выяснилось, что сейчас артист снимается в фильме по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Он играет роль Родиона Раскольникова. Проголосовать на выборах актер решил в перерыве между съемками, поэтому остался в костюме, повторяющем моду девятнадцатого века.
Отмечается, что действия в фильме, в котором снимается Курышев, разворачиваются в Подмосковье. Таков замысел режиссера. Кинокартину участники снимают на собственные средства.
Ранее председатель ЦИК Таиланда Иттипон Бунпраконг назвал выборы в Подмосковье полностью прозрачными.