Актер Егор Курышев пришел на избирательный участок в Звенигороде в старинном плаще-крылатке и цилиндре. Об этом сообщило РИАМО .

Выяснилось, что сейчас артист снимается в фильме по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Он играет роль Родиона Раскольникова. Проголосовать на выборах актер решил в перерыве между съемками, поэтому остался в костюме, повторяющем моду девятнадцатого века.

Отмечается, что действия в фильме, в котором снимается Курышев, разворачиваются в Подмосковье. Таков замысел режиссера. Кинокартину участники снимают на собственные средства.

Ранее председатель ЦИК Таиланда Иттипон Бунпраконг назвал выборы в Подмосковье полностью прозрачными.