В Перми Кама затопила площадку с арт-объектом «Счастье не за горами»

В результате повышения уровня воды в реке Кама произошло затопление территории, на которой расположен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной города Пермь. Как сообщает РИА Новости, после 5 мая вода начала подступать к красным буквам, которые были установлены на парапете набережной рядом с Речным вокзалом и стали популярным местом для прогулок среди местных жителей и туристов.

В Перми недавно прошёл снегопад, который стал самым сильным за последние 15 лет, а также наблюдались продолжительные осадки в виде дождя.

В 2009 году в Перми появился арт-объект под названием «Счастье не за горами», созданный художником Борисом Матросовым. Эта композиция стала одним из символов города. В 2021 году буквы были реконструированы и выполнены из металла.

В настоящее время городские службы проводят необходимую работу по откачке воды.

Ранее климатолог Наталья Пригоровская высказала мнение, что паводок стал устойчивой климатической тенденцией. Региональным властям стоит понять, что паводки будут происходить каждый год, считает эксперт. Важно, чтобы в бюджет вносили средства, необходимые для ликвидаций последствий паводков. Стоит также подготавливать инфраструктуру, отметила она.