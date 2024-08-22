В Перми лихач отправил автомобиль в полет и протаранил бетонную лестницу

В Перми водитель разогнался до скорости 100 км/ч, подлетел в воздух и протаранил бетонную лестницу, едва не угробив прохожих. Об этом очевидец рассказал «Газете.ру» .

Случай очевидцы назвали мистическим: расстояние от улицы Ленина до Плеханова маленькое, но каким-то образом водителю удалось серьезно разогнаться. При этом он умудрился заехать на трамплин и подлететь в воздухе, а затем врезаться в бетонную широкую лестницу. В этот момент по ней передвигались четыре человека: машина с грохотом рухнула в 10 см от них.

«Водитель был трезвый, в шоковом состоянии, сказал: «Одно радует, что людей не снес». <...> Очень быстро ехал, скорость была примерно 100 км/ч. При взлете на трамплине водителя за рулем не было. Как авто приземлилось на лестнице, водитель выпал с задних сидений. Водитель сам ничего не понял, как это произошло, сказал, мистика какая-то. Говорит, я как подлетел, оказался на заднем сидении», — рассказал пермяк.

Примечательно, что машина переехала трамвайные пути, затем ударилась об ограждение и перелетела к лестнице возле ТЦ «Март». Никто не пострадал.

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