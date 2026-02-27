В Перми мигрантам на приеме у врача предписали отключать звук телефона и не шуметь
URA.RU: в Перми мигрантам запретили громко говорить на приеме у врача
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Пермском краевом многофункциональном миграционном центре ввели новые правила поведения для иностранных пациентов, пишет URA.RU.
Теперь при посещении врача мигрантам предписано отключать или переводить в беззвучный режим мобильные телефоны. Также им запрещено громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми и употреблять пищу в коридорах, кабинетах и других помещениях учреждения.
Обновленные правила уже размещены на официальном сайте центра. Ужесточение требований к поведению в общественном месте призвано обеспечить комфортную среду для всех посетителей, уточнили в миграционном центре.
Напомним, в 2023 году на базе этого центра стартовал всероссийский эксперимент по адаптации иностранных граждан к жизни в России. Новые правила являются частью этой работы, направленной на интеграцию мигрантов в российское общество.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода выступил с резким предупреждением к мигрантам.