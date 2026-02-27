В Перми мигрантам на приеме у врача предписали отключать звук телефона и не шуметь

Теперь при посещении врача мигрантам предписано отключать или переводить в беззвучный режим мобильные телефоны. Также им запрещено громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми и употреблять пищу в коридорах, кабинетах и других помещениях учреждения.

Обновленные правила уже размещены на официальном сайте центра. Ужесточение требований к поведению в общественном месте призвано обеспечить комфортную среду для всех посетителей, уточнили в миграционном центре.

Напомним, в 2023 году на базе этого центра стартовал всероссийский эксперимент по адаптации иностранных граждан к жизни в России. Новые правила являются частью этой работы, направленной на интеграцию мигрантов в российское общество.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода выступил с резким предупреждением к мигрантам.