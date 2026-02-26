«Соблюдайте или уезжайте»: посол Таджикистана выступил с резким предупреждением к мигрантам в РФ

Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода в ходе рабочего визита в Уфу встретился с представителями региональной диаспоры. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

Ключевой темой беседы стал призыв к соотечественникам проявлять высокую правовую дисциплину и неукоснительно соблюдать законодательство страны пребывания. Глава дипломатической миссии особо подчеркнул, что граждане Таджикистана, осуществляющие трудовую деятельность на территории России, обязаны не только знать текущие правовые нормы, но и внимательно отслеживать вносимые в них изменения.

Дипломат отметил, что правовое поле в сфере миграции и трудоустройства динамично трансформируется, и своевременная адаптация к новым требованиям является залогом успешной работы и отсутствия проблем с органами власти.

Встреча в столице Башкирии стала частью системной работы посольства по правовому просвещению мигрантов. Подобные разъяснительные мероприятия направлены на укрепление двусторонних отношений и упрощение интеграции граждан республики в российское общество.

