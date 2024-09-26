Рынок со стройматериалами вспыхнул во Владимирской области

Спасатели МЧС России тушат мощный пожар на рынке во Владимирской области. Сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства вечером четверга, 26 сентября.

По предварительным данным пресс-службы экстренного ведомства, пожар на рынке со стройматериалами разгорелся на площади больше, чем две тысячи квадратов. Пока причина пожара не известна, спасатели уже приступили к тушению – на месте работают 15 человек и пять машин.

Пока также сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оглашение приговора сыну Джо Байдена Хантеру перенесено на декабрь - оно состоится уже после проведения выборов американского президента.