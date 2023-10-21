В Перми полицейские поймали душившего молодых женщин маньяка

Как проинформировали в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю, мужчина орудовал в Индустриальном районе города, периодически нападая на женщин.

Отмечается, что во время нападения он начинал душить своих жертв. Одну из потерпевших задержанный душил около семи минут. Спугнуть его удалось прохожему, заметившему происходящее.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина. Он подозревается в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми», — сообщили в в полиции.

Ранее сообщалось, что маньяку из Луганска дали пожизненное заключение. Молодой парень из Луганской народной республики насиловал и убивал женщин.