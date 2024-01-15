В Перми прошли проверки после массовых угроз о нападении на школы

Многие пермские школы и торговые центры 14 января получили информацию об угрозе вооруженного нападения на здания. В соцсетях сообщают, что руководству учреждений и ТЦ поступили анонимные сообщения с фотографией мужчины с автоматом. Всех посетителей и учеников экстренно эвакуировали из зданий.

Оперативные службы после поступления информации об угрозах безопасности населению начали проверку. Пока школы и заведения города работают в штатном режиме.

При этом в краевом министерстве территориальной безопасности уточнили, что похожие угрозы поступали в школы и ТЦ других регионов России. Пока факт минирования или нападения нигде не подтвердился. Не исключают, что сообщения об опасности были ложными.

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