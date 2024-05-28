В Перми школьник мог избить кастетом сверстника из-за издевательств и вымогание 500 рублей

В Перми сотрудники следственного комитета проверяют информацию о нападении школьника с кастетом на сверстника. Об этом сообщает на своей официальной странице пресс-служба ведомства по краю.

Некоторое время назад в нескольких информационных каналах появились сведения о том, что в поселке Юго-Камский школьник вступил в конфликт с потерпевшим, во время которого сильно избил его самодельным кастетом, сделанным из проволоки. Также приводились данные, что таким образом нападавший, якобы, решил отомстить за издевательства и вымогание 500 рублей. В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах инцидента. Ведется процессуальная проверка пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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